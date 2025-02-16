Украинские беспилотники атаковали Грайворон

«Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору.
«От взрыва в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, перебит газопровод — утечка газа устранена», — отметил он.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы, по его словам, проведут обход в светлое время суток.