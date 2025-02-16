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Украинские беспилотники атаковали Грайворон

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору.

«От взрыва в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, перебит газопровод — утечка газа устранена», — отметил он.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы, по его словам, проведут обход в светлое время суток.