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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Reuters

В 7.18 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время — в Черниговской и Полтавской. С вечера субботы тревога звучит в Сумской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.