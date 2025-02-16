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Сальдо: сбежавший из лагеря ВСУ в Великобритании получил гражданство РФ

ГЕНИЧЕСК, 16 февраля. /ТАСС/. Житель Киева, который после принудительной мобилизации смог сбежать из учебного лагеря Вооруженных сил Украины в Великобритании и добраться до Херсонской области в России, получил гражданство РФ по упрощенной процедуре. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области. Теперь имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством», — сказал Сальдо.

Ранее сам киевлянин рассказал журналистам, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) задержали его по дороге на работу в октябре 2024 года. Затем он попал в число 450 человек, которых отобрали для обучения в Великобритании, где украинец провел 30 дней без права покидать учебный центр. Устроив себе побег, мужчина в итоге добрался до России через Турцию, купив билет на самолет по второму загранпаспорту, который у него не забрали инструкторы. Затем приехал в Херсонскую область, где живет его мать.