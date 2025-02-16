Сальдо: сбежавший из лагеря ВСУ в Великобритании получил гражданство РФ

Ранее сам киевлянин рассказал журналистам, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкоматов) задержали его по дороге на работу в октябре 2024 года. Затем он попал в число 450 человек, которых отобрали для обучения в Великобритании, где украинец провел 30 дней без права покидать учебный центр. Устроив себе побег, мужчина в итоге добрался до России через Турцию, купив билет на самолет по второму загранпаспорту, который у него не забрали инструкторы. Затем приехал в Херсонскую область, где живет его мать.