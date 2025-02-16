Нижегородский хирург Василий Солодов погиб на СВО

Хирург из Автозаводской клинической больницы № 13 Василий Солодов погиб на СВО. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.
Василий Солодов погиб в ЛНР 3 февраля этого года. Он работал врачом рентгено-эндоваскулярной хирургии.
Василий был командиром батальона. Благодаря его действиям было спасено много ребят. Врач оказывал многим бойцам медицинскую помощь во время боя. Василий Солодов погиб, лично уйдя в разведку позиций противника, чтобы не отправлять туда бойцов.
«Василий Евгеньевич настоящий герой, который отдал все ради того, чтобы защитить нашу Родину и её людей. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — отметили в больнице № 13.