Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский хирург Василий Солодов погиб на СВО

Василий Солодов погиб, лично уйдя в разведку позиций противника, чтобы не отправлять туда бойцов.

Хирург из Автозаводской клинической больницы № 13 Василий Солодов погиб на СВО. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Василий Солодов погиб в ЛНР 3 февраля этого года. Он работал врачом рентгено-эндоваскулярной хирургии.

Василий был командиром батальона. Благодаря его действиям было спасено много ребят. Врач оказывал многим бойцам медицинскую помощь во время боя. Василий Солодов погиб, лично уйдя в разведку позиций противника, чтобы не отправлять туда бойцов.

«Василий Евгеньевич настоящий герой, который отдал все ради того, чтобы защитить нашу Родину и её людей. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — отметили в больнице № 13.