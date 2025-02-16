Около 15 тонн помощи отправили из Иркутска военнослужащим СВО к 23 февраля

«Отмечу, что все посылки у нас имеют конкретных адресатов. Они передаются буквально из рук в руки. Для того, чтобы обеспечить оперативную и качественную доставку, работает большая команда: общественники, волонтеры, задействованы муниципалитеты, Заксобрание, Правительство региона. В пунктах назначения тоже налажена работа по приемке и распределению груза», — сказал Губернатор Игорь Кобзев.