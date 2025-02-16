Около 15 тонн помощи отправили из Иркутска военнослужащим СВО к 23 февраля

Из Иркутска сегодня, 16 февраля, состоялась отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции ко Дню защитника Отечества. Бойцы получат различные вещи и предметы, в том числе постельное белье, спальники, маскировочные сети, генераторы, окопные свечи, технику, продукты питания. Гуманитарный груз составил около 15 тонн, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Напомним, что вещи и предметы в помощь военнослужащим принимают на регулярной основе в действующем пункте приема, расположенном на ул. Российская, 20. В сборе посылок участвуют общественные организации, муниципальные предприятия и волонтеры. Кроме того, посылки приносят и родственники участников СВО.
«Отмечу, что все посылки у нас имеют конкретных адресатов. Они передаются буквально из рук в руки. Для того, чтобы обеспечить оперативную и качественную доставку, работает большая команда: общественники, волонтеры, задействованы муниципалитеты, Заксобрание, Правительство региона. В пунктах назначения тоже налажена работа по приемке и распределению груза», — сказал Губернатор Игорь Кобзев.
Координацию текущей отправки гуманитарного груза курировала зампредседателя Заксобрания Приангарья Наталья Дикусарова. Гумманитарная помощь будет доставлена в Ростов-на-Дону, где груз встретит руководитель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев.
«Эта отправка у нас особенная, потому что она происходит накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества. В каждой адресной посылке есть частичка тепла по случаю этого праздника. Почти за три года работы приемка, отправка, доставка груза уже достаточно четко отлажены», — подчеркнула Наталья Дикусарова.
Также зампредседателя Заксобрания отметила, что до 23 февраля из Иркутска успеют сделать еще одну отправку гуманитарного груза и подарков для тех, кто в эти дни находится на передовой.