В Воронежской области объявили авиационную опасность

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность», — написал он.
Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность», — написал он.