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В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области сообщил об авиационной опасности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность», — написал он.