Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.