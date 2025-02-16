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Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Красноармейск, Песчаное, Андреевка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.