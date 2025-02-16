Группировка «Север» нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.