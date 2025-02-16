«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.
Группировка «Север» нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.