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Группировка «Север» нанесла поражение штурмовой бригаде ВСУ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта ВОЛЧАНСК Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке военного ведомства.