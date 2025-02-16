«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменской Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» ВС РФ уничтожили за сутки до 20 военных Украины, склад военно-технического имущества, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.