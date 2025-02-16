Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменской Запорожской области, Днепровское, Понятовка, Веровка и Качкаровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Уничтожен склад военно-технического имущества», — говорится в сообщении российского военного ведомства.