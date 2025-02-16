Боксер из Тулуна погиб в зоне СВО

Сергей Паукин из Тулуна погиб в зоне СВО. Сибиряк отправился на спецоперацию добровольцем. За время службы он был награжден медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции». Однако 16 февраля стало известно, что мужчины не стало. Земляки смогут проститься с местным героем 17 февраля в храме Святителя Луки Крымского. Об этом рассказали в администрации Тулуна.