Боксер из Тулуна погиб в зоне СВО

Сергей Паукин из Тулуна погиб в зоне СВО. Сибиряк отправился на спецоперацию добровольцем. За время службы он был награжден медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции». Однако 16 февраля стало известно, что мужчины не стало. Земляки смогут проститься с местным героем 17 февраля в храме Святителя Луки Крымского. Об этом рассказали в администрации Тулуна.
— С глубокой скорбью в сердце сообщаем о гибели нашего земляка. Сергей родился в городе Тулуне и в 2018 году окончил девять классов Бурхунской средней школы. В ноябре 2020 года он был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации военным комиссариатом Тулуна и Тулунского района, — рассказывают власти города.
Во время срочной службы Сергей занимал должности стрелка, пулеметчика и гранатомётчика. Любимым занятием сибиряка был спорт. Даже получил спортивный разряд по боксу.
В ноябре 2021 года у Сергея закончилась служба, он был уволен в запас. Однако спустя время он вновь вернулся в строй. Сибиряк подписал контракт и отправился в зону СВО.
— Он с честью и отвагой сражался, исполняя свой воинский долг с невероятной доблестью. Выполняя боевое задание в ходе проведения специальной военной операции, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, рядовой Сергей Паукин погиб, — рассказывают в администрации.
Стоит отметить, что указом президента России Сергей Паукин представлен посмертно к «Ордену Мужества».