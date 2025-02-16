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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и объект энергетики ВСУ.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — уточнили в ведомстве.

Также российские военные поразили скопления личного состава и техники противника в 141 районе.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.

Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 дронов самолетного типа.