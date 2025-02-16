ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — уточнили в ведомстве.
Также российские военные поразили скопления личного состава и техники противника в 141 районе.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.
Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 дронов самолетного типа.