В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина

«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Ещё одна женщина, которая была за рулём, получила баротравму и ушибы рук. Бригада “скорой” доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.