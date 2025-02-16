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В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Ещё одна женщина, которая была за рулём, получила баротравму и ушибы рук. Бригада “скорой” доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.