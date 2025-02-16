ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и совершены атаки с применением 44 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, газопроводе и 8 транспортных средствах.