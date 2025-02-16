В Воронежской области отменена авиационная опасность

Ранее, когда была объявлена авиационная опасность, власти настоятельно рекомендовали соблюдать меры предосторожности. Жителям советовали укрываться в помещениях без окон с прочными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Для находившихся на улице советовали как можно скорее найти ближайшее здание или подходящее укрытие для минимизации рисков для жизни и здоровья.