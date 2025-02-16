Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1 886 боевых бронированных машин, 1 994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин», — сказали в ведомстве.