Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тыс. военных

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1 886 боевых бронированных машин, 1 994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин», — сказали в ведомстве.
Также ВСУ потеряли 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 6 РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.