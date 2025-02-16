ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы «Харьков — Симферополь — Ялта» в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале.