«Участок трассы “Харьков — Симферополь — Ялта”, пролегающий через Васильевский район, подвергся артиллерийскому обстрелу с украинской стороны. Противник применил кассетные боеприпасы», — говорится в сообщении Тицкого.
ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы «Харьков — Симферополь — Ялта» в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале.