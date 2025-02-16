Контрактник из Каменска-Уральского погиб на спецоперации

В селе Рыбниковское под Каменском-Уральским 17 февраля простятся с местным жителем Алексеем, погибшим на спецоперации.
При выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике он получил смертельные ранения. Об этом сообщает администрация Каменска-Уральского.
Алексей трудился на промышленных предприятиях города. В 2024 году он подписал контракт с военным ведомством и отправился в зону СВО.
«Он был добрым, отзывчивым, веселым парнем и настоящим патриотом», — рассказали в мэрии.
Прощание с Алексеем пройдет 17 февраля в селе Рыбниковское с 10:00 до 11:00 по адресу: ул. Советская, 118 а. Похоронят его на аллее почетных граждан Волковского кладбища в Каменске-Уральском.
Ранее также сообщалось, что стрелок мотострелковой роты из Свердловской области погиб в зоне СВО.