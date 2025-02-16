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В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. Бригада СМП оказала ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — заключил губернатор.