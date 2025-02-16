В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

Гладков добавил, что в посёлке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнём уничтожены три автомобиля. Также ещё один FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стёкла. Помимо этого, в селе Колыхалино в результате детонации дрона на территории частного домовладения выбиты окна в надворной постройке и осколками посечён забор.