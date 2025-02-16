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ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи», — сказал он.

По словам главы региона, для противника удержаться на этом направлении критически важно.

Пушилин также сообщил о продвижении российских военных на Великоновоселковском направлении, где идет борьба за каждую лесополосу.

Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.

Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.