ВС России разрезают оборону ВСУ на Красноармейском направлении

«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка. Поэтому видим определенного рода успехи», — сказал он.
По словам главы региона, для противника удержаться на этом направлении критически важно.
Пушилин также сообщил о продвижении российских военных на Великоновоселковском направлении, где идет борьба за каждую лесополосу.
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
Освобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.