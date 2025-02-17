Житель Тулуна Сергей Паукин погиб в зоне СВО

Он родился в Тулуне, учился в школе села Бурхун в Тулунском районе. В 2018 году окончил 9-й класс. В 2020−21 годах служил в армии в должностях стрелка, пулеметчика и гранатометчика. Во время службы получил спортивный разряд по боксу.
После начала спецоперации Сергей Паукин заключил контракт с минобороны. Был награждён медалями «За отвагу» и «Участнику СВО». Погиб в ходе выполнения боевого задания. Посмертно тулунчанина представили к Ордену Мужества. Прощание с погибшим состоится 17 февраля в храме при городской больнице Тулуна.
Ранее в результате обмена военнопленными домой вернулись пятеро военнослужащих из Иркутской области.