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Житель Тулуна Сергей Паукин погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб рядовой Сергей Паукин, сообщили в городской администрации.

Источник: Администрация Тулуна

Он родился в Тулуне, учился в школе села Бурхун в Тулунском районе. В 2018 году окончил 9-й класс. В 2020−21 годах служил в армии в должностях стрелка, пулеметчика и гранатометчика. Во время службы получил спортивный разряд по боксу.

После начала спецоперации Сергей Паукин заключил контракт с минобороны. Был награждён медалями «За отвагу» и «Участнику СВО». Погиб в ходе выполнения боевого задания. Посмертно тулунчанина представили к Ордену Мужества. Прощание с погибшим состоится 17 февраля в храме при городской больнице Тулуна.

Ранее в результате обмена военнопленными домой вернулись пятеро военнослужащих из Иркутской области.