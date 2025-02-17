Житель Тулуна Сергей Паукин погиб в зоне СВО

Он родился в Тулуне, учился в школе села Бурхун в Тулунском районе. В 2018 году окончил 9-й класс. В 2020−21 годах служил в армии в должностях стрелка, пулеметчика и гранатометчика. Во время службы получил спортивный разряд по боксу.