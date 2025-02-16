При украинских обстрелах в ДНР пострадали четыре мирных жителя

«Четыре мирных жителя республики, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что подросток 2010 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данным Пушилина, со стороны украинских формирований совершены около 20 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.