Вооруженные силы Украины (ВСУ) были обвинены в минировании тел убитых ими мирных жителей в Авдеевке, расположенной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель командира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр», лейтенант Артем Алексенцев, известный под позывным Крестик.
Он отметил, что такие действия были предприняты с целью скрыть следы преступлений.
По словам лейтенанта, боевики действительно минировали тела гражданских лиц, что является серьезным нарушением. Алексенцев, который принимал участие в освобождении города год назад, подчеркнул, что это свидетельствует о жестокости и бесчеловечности противника.
Тем не менее, саперы, задействованные в операции, смогли успешно обезвредить все мины, а группы эвакуации передали тела погибших мирных жителей медицинским службам для дальнейшей обработки.
Ранее житель Новогродовки Александр рассказал, как боевики ВСУ убили троих мирных жителей. По его словам, украинские солдаты на его глазах увели его знакомых под дулами автоматов в соседний дом для проверки документов.