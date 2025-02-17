Фельдшер мотострелковой роты, прапорщик Артур Дилимарский, проявил героизм, спасая восемь российских военнослужащих во время отражения атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дилимарский выполнял задачи по обороне одного из опорных пунктов, который был захвачен украинскими войсками, и неоднократно подвергался атакам со стороны противника.
Находясь на передовой, прапорщик Дилимарский, рискуя своей жизнью, оказывал первую медицинскую помощь раненым солдатам и активно участвовал в их транспортировке в безопасные зоны для дальнейшей эвакуации в полевой госпиталь. Благодаря его профессионализму и смелости, удалось спасти восемь российских бойцов.
Кроме того, в ходе выполнения своих обязанностей Дилимарский также уничтожил три украинских FPV-дрона.
Ранее подразделения группировки «Север» сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок в Суджанском районе Курской области, потери украинской армии составили свыше 200 человек.