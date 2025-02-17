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МО рассказало о фельдшере, спасшем восемь бойцов при отражении атак ВСУ

В ходе выполнения своих обязанностей фельдшер также уничтожил три украинских дрона.

Фельдшер мотострелковой роты, прапорщик Артур Дилимарский, проявил героизм, спасая восемь российских военнослужащих во время отражения атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дилимарский выполнял задачи по обороне одного из опорных пунктов, который был захвачен украинскими войсками, и неоднократно подвергался атакам со стороны противника.

Находясь на передовой, прапорщик Дилимарский, рискуя своей жизнью, оказывал первую медицинскую помощь раненым солдатам и активно участвовал в их транспортировке в безопасные зоны для дальнейшей эвакуации в полевой госпиталь. Благодаря его профессионализму и смелости, удалось спасти восемь российских бойцов.

Кроме того, в ходе выполнения своих обязанностей Дилимарский также уничтожил три украинских FPV-дрона.

Ранее подразделения группировки «Север» сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок в Суджанском районе Курской области, потери украинской армии составили свыше 200 человек.