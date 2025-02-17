МО рассказало о фельдшере, спасшем восемь бойцов при отражении атак ВСУ

Находясь на передовой, прапорщик Дилимарский, рискуя своей жизнью, оказывал первую медицинскую помощь раненым солдатам и активно участвовал в их транспортировке в безопасные зоны для дальнейшей эвакуации в полевой госпиталь. Благодаря его профессионализму и смелости, удалось спасти восемь российских бойцов.