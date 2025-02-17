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Бойцы «Востока» расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении.

«Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.