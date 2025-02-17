Бойцы «Востока» расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении.