Бойцы «Востока» расширяют зону контроля к северу от Великой Новосёлки

По данным ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на южнодонецком направлении.
«Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ, расширяя зону контроля к северу и северо-западу от Великой Новосёлки», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗО большой дальности оказывают огневую поддержку штурмовикам, уничтожая пункты размещения, срывая подвоз материальных средств и живой силы, нарушая логистику противника в тыловой зоне.