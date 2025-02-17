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Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР

ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Почти 200 украинских дронов перехвачены за неделю над Донецком и Макеевкой, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка.

Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.