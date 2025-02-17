Почти 200 украинских дронов перехватили за неделю в ДНР

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 193 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Так, одним из перехваченных украинских беспилотников оказался ударный дрон самолетного типа. Его перехватили в вблизи электроподстанции и жилых кварталов Куйбышевского района Донецка.
Взрывотехники обезвредили взрывное устройство с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили его на специализированном полигоне.