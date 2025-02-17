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Рогов заявил, что Киев готовит провокации к 23 февраля

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что к 23 февраля киевский режим готовит серию провокаций на территории нашей страны.

«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, всё это делается с целью недопущения поиска мира, а также создания препятствий в установлении каналов связи и в начале переговорных процессов между Россией и США.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский устроил провокацию на Чернобыльской АЭС, чтобы сорвать переговоры.

Также представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев спланировал провокацию на ЧАЭС перед Мюнхенской конференцией.