Из-за вражеской атаки пострадали два человека и 12 домов на Кубани

В ночь с 16 на 17 февраля ВСУ совершили массированную атаку по Краснодарскому краю. В результате нападения пострадала женщина, ребенок и 12 домов, пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Системы ПВО работали более чем на 20 районов региона. В результате падения обломков беспилотника в поселке Ильском Северского района пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь.
Кроме того, БПЛА повредили не менее 12 домов. В основном в них выбило окна. Службы муниципалитета взяли восстановления жилищ под личный контроль.
Ранее части дрона упали на два дома в Славянске-на-Кубани. В одном из них повредилась кровля, во втором — остекление. Пострадала четырехлетняя девочка. Ее доставили в местную больницу и прооперировали. Ребенок находится в реанимации.
Напомним, что 16 февраля за час российские системы ПВО уничтожили девять БПЛА: три над Краснодарским краем и шесть над Азовским морем.