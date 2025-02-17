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ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету «Нептун», сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Как уточняется:

38 беспилотников сбили над Азовским морем; 24 — над Краснодарским краем; 15 — над Крымом; семь — над Черным морем; по два — над Курской и Ростовской областями; по одному — над Брянской и Белгородской областями.

Над Азовским морем уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», добавили в министерстве.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.