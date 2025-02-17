ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Как уточняется:
38 беспилотников сбили над Азовским морем; 24 — над Краснодарским краем; 15 — над Крымом; семь — над Черным морем; по два — над Курской и Ростовской областями; по одному — над Брянской и Белгородской областями.
Над Азовским морем уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД», добавили в министерстве.
Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.