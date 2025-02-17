Минобороны РФ: 24 БПЛА уничтожили над Краснодарский краем

Массированная атака беспилотников случилась в ночь на 17 февраля — над Краснодарским краем сбили 24 дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Кроме этого, 38 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, семь — над Черным морем», — добавили в ведомстве.
Всего над Россией перехвачено 90 украинских дронов. Еще 15 — БпЛА над территорией республики Крым, по два — над Курской и Ростовской областями и по одному над Брянской и Белгородской областями.
Также в министерстве обороны сообщили, что над Азовским морем сбили управляемую ракету «Нептун-МД».
Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников на Кубани пострадали женщина и 4-летний ребенок. Жилые дома повреждены в Славянском и Северском районах.