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Минобороны РФ: 24 БПЛА уничтожили над Краснодарский краем

Над Кубанью в ночь на 17 февраля сбили 24 беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Массированная атака беспилотников случилась в ночь на 17 февраля — над Краснодарским краем сбили 24 дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кроме этого, 38 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, семь — над Черным морем», — добавили в ведомстве.

Всего над Россией перехвачено 90 украинских дронов. Еще 15 — БпЛА над территорией республики Крым, по два — над Курской и Ростовской областями и по одному над Брянской и Белгородской областями.

Также в министерстве обороны сообщили, что над Азовским морем сбили управляемую ракету «Нептун-МД».

Ранее сообщалось, что при массированной атаке беспилотников на Кубани пострадали женщина и 4-летний ребенок. Жилые дома повреждены в Славянском и Северском районах.