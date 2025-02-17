Радий Хабиров наградил участника СВО медалью генерала Шаймуратова.

Участник специальной военной операции, командир эвакуационного отделения танкового батальона Мударис Асылбаев указом Главы Башкирии награждён медалью генерала Шаймуратова. Государственную награду военнослужащему вручил Радий Хабиров.
«Мударис Гафурович воюет давно, неоднократно награждён. Поздравляем его», — сказал Радий Хабиров.
Как ранее сообщал «Башинформ», Асылбаев родом из Кугарчинского района.
В 2024 году он принимал участие в параде Победы в Москве. Военнослужащий прошёл в «коробке» участников СВО по Красной площади.