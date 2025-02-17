Трофейную технику НАТО из зоны СВО привезли на выставку в Хабаровск

В Хабаровск железнодорожным транспортом доставлена трофейная техника производства стран НАТО и Украины. Бронированные машины захвачены военнослужащими группировки войск «Восток» в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донецкой Народной Республики, Луганской Народных Республики, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, тяжелая бронемашина Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, бронетранспортеры M 113 и БТР-4 «Буцефал» будут представлены 23 февраля в Хабаровске на площадке рядом с краевым центром единоборств, где состоится масштабный военно-патриотический форум «Защитник Отечества», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе мероприятия жители краевой столицы увидят статический показ образцов военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации, применяемых на СВО. В их числе квадроциклы «Сокол», багги, танки, БМП, мотоциклы «Штурмовик», запланирован показ образцов автомобилей времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, гости мероприятия посетят площадку «Полевая кухня», где смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Гостей форума ждет показное выступление военного оркестра штаба ВВО.