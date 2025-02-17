Трофейную технику НАТО из зоны СВО привезли на выставку в Хабаровск

— Машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, тяжелая бронемашина Cougar, два бронетранспортера International MaxxPro, бронетранспортеры M 113 и БТР-4 «Буцефал» будут представлены 23 февраля в Хабаровске на площадке рядом с краевым центром единоборств, где состоится масштабный военно-патриотический форум «Защитник Отечества», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.