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Боец Владислав Рыбаков из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Мужчина пал во время выполнения боевого задания.

Источник: Reuters

В Иркутскую область пришли скорбные вести. В зоне проведения специальной военной операции 10 августа 2023 года героически погиб Владислав Рыбаков из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

22-летний боец пал во время выполнения боевой задачи. Прощание с мужчиной состоялось 16 февраля в ритуальном зале.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Сергей Паукин из Тулуна погиб в зоне СВО. Сибиряк отправился на спецоперацию добровольцем. За время службы был награжден медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».