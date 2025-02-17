Боец Владислав Рыбаков из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

В Иркутскую область пришли скорбные вести. В зоне проведения специальной военной операции 10 августа 2023 года героически погиб Владислав Рыбаков из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
22-летний боец пал во время выполнения боевой задачи. Прощание с мужчиной состоялось 16 февраля в ритуальном зале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Сергей Паукин из Тулуна погиб в зоне СВО. Сибиряк отправился на спецоперацию добровольцем. За время службы был награжден медалями «За отвагу» и «Участник специальной военной операции».