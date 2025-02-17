В поле на Кубани нашли обломки БПЛА

Ранее «Югополис» сообщал, что вечером в воскресенье, 16 февраля, беспилотники атаковали Славянский район. Были повреждены два дома. Пострадала 4-летняя девочка. Позже ночью была предпринята атака на Северский район. В поселке Ильский от обломков сбитых дронов пострадали 12 домов. В них выбиты стекла. Пострадала женщина.