В поле на Кубани нашли обломки БПЛА

В Красноармейском районе Краснодарского края утром в понедельник, 17 февраля, нашли обломки БПЛА. Разбитый аппарат лежал в поле между станицей Старонижестеблиевской и хутором Первомайским. Об этом очевидец сообщил в ЕДДС района.
Кроме того, в указанном месте обнаружили повреждение линий электропередач. Сейчас их восстанавливают специалисты.
Ранее «Югополис» сообщал, что вечером в воскресенье, 16 февраля, беспилотники атаковали Славянский район. Были повреждены два дома. Пострадала 4-летняя девочка. Позже ночью была предпринята атака на Северский район. В поселке Ильский от обломков сбитых дронов пострадали 12 домов. В них выбиты стекла. Пострадала женщина.