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На Кубани нефтеперекачивающую станцию атаковали беспилотниками

Работа нефтеперекачивающей станции на Кубани приостановлена из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани нефтеперекачивающую станцию атаковали беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума. Атаке подверглась крупнейшая на территории России нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская».

Удар по объекту нанесен семью дронами, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Среди персонала станции никто не пострадал.

«Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. В настоящий момент НПС “Кропоткинская” выведена из эксплуатации», — сообщили в КТК.

Транспортировку нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск проводят на сниженных режимах перекачки, обходя станцию «Кропоткинская».

«Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах», — добавили в Каспийском трубопроводном консорциуме.