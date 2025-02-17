На Кубани нефтеперекачивающую станцию атаковали беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума. Атаке подверглась крупнейшая на территории России нефтеперекачивающая станция КТК «Кропоткинская».
Удар по объекту нанесен семью дронами, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Среди персонала станции никто не пострадал.
«Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. В настоящий момент НПС “Кропоткинская” выведена из эксплуатации», — сообщили в КТК.
Транспортировку нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск проводят на сниженных режимах перекачки, обходя станцию «Кропоткинская».
«Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах», — добавили в Каспийском трубопроводном консорциуме.