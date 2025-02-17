На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак беспилотников ВСУ

КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Более 20 домовладений оказались повреждены после атак киевских беспилотников, произошедших 16 и 17 февраля в Северском и Славянском районах Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
«В поселке Ильском начался обход пострадавших домовладений. Для оценки ущерба сформировали комиссию. Всего в ЕДДС Северского района поступило 19 сообщений от жителей после атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
По данным администрации муниципалитета, во дворах пострадало остекление жилых и хозяйственных строений, в некоторых обломки упали в огород. Жители поврежденных домов, в которых жить невозможно, временно разместились у родственников.
«Еще три дома и автомобиль получили повреждения в Славянском районе. Обломками выбиты окна, также пострадала кровля в одном из строений. После того, как специальные службы закончат работу на месте ЧП, приступят к оценке ущерба», — добавляют власти.
Уточняется, что администрация муниципалитета окажет помощь в восстановлении домов.
В воскресенье вечером губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, она находится в больнице.
Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района, предварительно, было повреждено 12 домов. Пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.