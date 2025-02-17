Таксист из Каменска-Уральского погиб на спецоперации

В январе 2025 года свердловчанин погиб при выполнении боевого задания. Гвардии младший сержант был представлен посмертно к ордену Мужества. Прощание с бойцом состоится 18 февраля в 12:00 на Аллее славы. Его похоронят на Ивановском кладбище.