Таксист из Каменска-Уральского погиб на спецоперации

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим на спецоперации. Эдуард Б умер при выполнении боевого задания в Харьковской области. Об этом сообщили в мэрии города.
Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. После окончания школы он отслужил в армии. После чего он работал в такси.
— Был заботливым отцом, любящим братом и надежным товарищем. И настоящим патриотом. Поэтому в 2024 году подписал контракт с министерством обороны, — рассказали в администрации Каменска-Уральского.
В январе 2025 года свердловчанин погиб при выполнении боевого задания. Гвардии младший сержант был представлен посмертно к ордену Мужества. Прощание с бойцом состоится 18 февраля в 12:00 на Аллее славы. Его похоронят на Ивановском кладбище.