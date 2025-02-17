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ВС РФ поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении.