«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты военной аэродромной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.