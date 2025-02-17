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ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки «Восток»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки «Восток» ВС РФ до 160 военнослужащих, три танка, в том числе два германских Leopard, а также самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.