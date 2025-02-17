Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям “Иностранного легиона” в районах населенных пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка и Улаклы Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.