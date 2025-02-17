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ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 75 военных, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, алые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.