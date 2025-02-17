ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, алые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.