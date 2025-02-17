ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.