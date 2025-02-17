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ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.