«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли до 35 военных на Харьковском направлении
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.