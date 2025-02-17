ВС России поразили подразделение ВСУ под Харьковом

«Зато второй прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи… видимо для попытки прорыва в сторону… Белгородской области. По сообщению сопротивления, в подразделении было около полутора сотен живой силы и до десяти единиц колесной и гусеничной техники», — отметил он.