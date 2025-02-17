Семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Руководство КТК во главе с генеральным директором Николаем Горбанем выехало на место, чтобы оценить ущерб и определить время на восстановление работы станции. «Кропоткинская» находится на Кубани и является крупнейшим нефтеперекачивающим объектом в России. Всех акционеров международного консорциума известили об атаке БПЛА.