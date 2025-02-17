Семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Сегодня, 17 февраля, семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Пострадавших среди персонала, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу КТК.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были начинены металлическими поражающими элементами. Атака происходила с временным интервалом. Работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Сейчас станцию вывели из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя атакованный объект.
Руководство КТК во главе с генеральным директором Николаем Горбанем выехало на место, чтобы оценить ущерб и определить время на восстановление работы станции. «Кропоткинская» находится на Кубани и является крупнейшим нефтеперекачивающим объектом в России. Всех акционеров международного консорциума известили об атаке БПЛА.
Напомним, что в ночь с 16 февраля на 17 февраля этого года дежурные силы ПВО сбили 90 беспилотников. Из них 24 — над территорией Краснодарского края. В небе над Азовским морем уничтожили управляемую ракету «Нептун-М».