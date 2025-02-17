Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Ильском введут локальный режим ЧС

В поселке Ильском Северского района введут локальный режим ЧС в границах пострадавших домов, для того чтобы помочь жителям в восстановлении имущества. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, и. о. главы муниципалитета Дмитрий Малов организует работы по восстановлению домов и оказанию помощи жителям поселка. В результате проверки заявок, после атаки беспилотников были повреждены 15 домов. В трех из них повреждения оказались серьезными: треснули стены и значительно разрушена кровля. Жильцы этих домов были вынуждены временно переехать к родственникам. В остальных домах повреждения были менее значительными, в основном выбиты оконные стекла.

Ущерб, нанесенный в результате происшествия, начали фиксировать специальные комиссии. Жители продолжают сообщать о повреждениях своих домов. Как сообщили в оперштабе, каждая заявка будет рассмотрена специалистами.