В поселке Ильском введут локальный режим ЧС

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева, и. о. главы муниципалитета Дмитрий Малов организует работы по восстановлению домов и оказанию помощи жителям поселка. В результате проверки заявок, после атаки беспилотников были повреждены 15 домов. В трех из них повреждения оказались серьезными: треснули стены и значительно разрушена кровля. Жильцы этих домов были вынуждены временно переехать к родственникам. В остальных домах повреждения были менее значительными, в основном выбиты оконные стекла.