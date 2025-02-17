ВС РФ освободили село в Харьковской области
Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Фиголевка Харьковской области.
Подразделения «Севера» противостоят бригадам теробороны под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
Бойцы «Западной» группировки ударили по семи бригадам противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка ЛНР, Колодези и Ямполовка ДНР.
Украинская сторона потеряла более 190 боевиков, три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 180 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля и два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» превысили 585 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки поразили 11 бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 585 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 160 человек. Также украинская сторона лишилась трех танков, двух автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.
ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 152 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам и портовой инфраструктуре Украины, цехам выпуска и местам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 177 БПЛА самолетного типа, в том числе 102 вне зоны СВО. Также уничтожены пять управляемых авиационных бомб Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей.