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ВС России освободили Свердликово в Курской области

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — говорится в сводке министерства.

Потери ВСУ за сутки составили:

  • более 300 военных;
  • три боевые машины пехоты, включая две американские БМП Bradley;
  • четыре танка, включая Abrams;
  • три бронетранспортера;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • 23 автомобиля;
  • три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие;
  • пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии;
  • пункт управления БПЛА.

Бойцы «Севера» нанесли поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных сел, а также отразили четыре контратаки.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области.