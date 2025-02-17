ВС России освободили Свердликово в Курской области

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области.