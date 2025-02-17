ВС России освободили Свердликово в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово», — говорится в сводке министерства.
Потери ВСУ за сутки составили:
- более 300 военных;
- три боевые машины пехоты, включая две американские БМП Bradley;
- четыре танка, включая Abrams;
- три бронетранспортера;
- 15 боевых бронированных машин;
- 23 автомобиля;
- три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие;
- пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии;
- пункт управления БПЛА.
Бойцы «Севера» нанесли поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных сел, а также отразили четыре контратаки.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Меловой, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области.