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В Нытвенском округе простятся с погибшим на СВО капитаном Михаилом Казанцевым

Военнослужащий из Пермского края погиб около в ноябре прошлого года.

Жители Нытвенского округа 18 февраля простятся с погибшим на СВО Казанцевым Михаилом Александровичем. Прощание пройдет в Доме досуга деревни Шумиха.

Капитан Михаил Казанцев служил командиром взвода в мотострелковом полку. Погиб при исполнении воинского долга и верный присяге 22 ноября 2024 года.

Церемония прощания и гражданская панихида начнутся с 10:00 в Доме досуга деревни Шумиха. Похоронят земляка в Нытве.

Администрация Нытвенского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.