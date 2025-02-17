В Нытвенском округе простятся с погибшим на СВО капитаном Михаилом Казанцевым

Жители Нытвенского округа 18 февраля простятся с погибшим на СВО Казанцевым Михаилом Александровичем. Прощание пройдет в Доме досуга деревни Шумиха.
Капитан Михаил Казанцев служил командиром взвода в мотострелковом полку. Погиб при исполнении воинского долга и верный присяге 22 ноября 2024 года.
Церемония прощания и гражданская панихида начнутся с 10:00 в Доме досуга деревни Шумиха. Похоронят земляка в Нытве.
Администрация Нытвенского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, скорбит и разделяет боль утраты.