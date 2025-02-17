Власти Ростова-на-Дону рассказали, как устраняются последствия атак БПЛА

В Железнодорожном и Первомайском районах Ростова-на-Дону продолжают ремонт в зданиях, пострадавших от обломков БПЛА. Также людям перечисляют единовременные денежные компенсации. Об этом рассказал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
В частности, восстановление сейчас ведется Железнодорожном районе, в переулке Ермака, 34. Напомним, на прошедших выходных там была пробита кровля частного дома, жильцы не пострадали. На связи с собственником дома сейчас находится глава районной администрации.
В Первомайском районе Ростова заменить оконные и балконные стекла должны в оставшихся 22 квартирах. Напомним, там в ночь на 8 февраля было повреждено остекление 14-ти жилых домов.
— Единовременную материальную помощь из резервного фонда уже направили 38 гражданам. В настоящее время в работе еще 50 новых обращений, выплаты по ним будут осуществлены в ближайшее время, — проинформировал Александр Скрябин.
Чиновник подчеркнул, что все работы будут продолжены до полного восстановления повреждений.