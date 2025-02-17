Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе Крупец в Курской области

Курская область подверглась очередной атаке со стороны киевского режима. На этот раз боевики Вооруженных сил Украины ударили по школе, расположенной в селе Крупец. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Как отметил руководитель региона, все произошло в понедельник, 17 февраля. В этот день украинские боевики целенаправленно ударили по школе в селе Крупец в Рылском районе. К счастью, мирное население не пострадало. Повреждена оказалась только инфраструктура.
«В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», — написал Хинштейн.
Он также добавил, что подобные действия со стороны киевского режима наглядно демонстрируют его бесчеловечность. Поэтому преступления украинской власти не должны оставаться безнаказанными.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ продолжают обстреливать Херсонскую область. За один день 15 февраля было нанесено сразу 14 ударов. Они пришлись на населенные пункты Каиры и Горностаевка. Информации о пострадавших пока нет.