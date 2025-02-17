На Кубани после украинских атак повреждены более 50 домов

«После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом», — говорится в сообщении.
В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов. Наиболее поврежденный пятый участок посетят во вторник, в понедельник там работали сотрудники МЧС.
В поселке Ильском Северского района комиссия по заявкам осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. Всего в домах проживают 122 человека.
По данным властей, владельцам окажут помощь в восстановлении домов.
Вечером 16 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, пострадала четырехлетняя девочка, ее перевезли в больницу в Краснодар.
Позже в ночь на понедельник в результате массированной атаки беспилотников в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, ей была оказана первая медицинская помощь.